Gobierno portugués defiende unos presupuestos que representan momento de bonanza económica

3 minutos

Lisboa, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Portugal defendió este jueves su proyecto de presupuestos para 2026, que van a ser votados hoy en el Parlamento, y subrayó que reflejan el momento de bonanza económica que vive el país.

El ministro adjunto y de la Reforma del Estado, Gonçalo Matias, fue el encargado de cerrar el debate sobre el borrador presupuestos en la unicameral Asamblea de la República (Parlamento) antes de su votación definitiva.

Este proyecto «presenta bien el momento en que el país se encuentra de crecimiento económico y de estabilidad social y política», dijo Matias, quien subrayó que Portugal está creciendo «de forma sostenible».

«Las previsiones del Gobierno, de la Comisión Europea y del Banco de Portugal apuntan a un aumento del PIB de en torno el 2 % para 2025 y del 2,3 % en 2026», recordó el ministro, quien aseguró que «no se trata de optimismo, sino de proyecciones consistentes y alineadas con varias instituciones».

Apuntó que los datos más recientes del tercer trimestre de 2025 confirman esa trayectoria con un crecimiento interanual del 2,4 %, «uno de los mayores de la zona euro», lo que, subrayó, demuestra que la economía portuguesa está respondiendo con «resiliencia» en un contexto internacional de incertidumbre elevada.

Destacó también la evolución del mercado laboral, con una subida del empleo del 3,6 % hasta septiembre y de la tasa de desempleo manteniéndose «baja», en el 5,8 %, con el desempleo cayendo al 4,7 % en octubre frente al año anterior.

«Estos números no son abstractos, significan más estabilidad, más rendimiento y más confianza para las familias portuguesas», aseguró.

Matias agregó que los pilares de estos presupuestos son la reducción de impuestos, la reforma del mercado de trabajo y la del Estado.

La aprobación del borrador está garantizada en el hemiciclo por la abstención anunciada del Partido Socialista (PS), que es la tercera fuerza en el Parlamento con 58 diputados por detrás del partido de ultraderecha Chega, con 60 escaños, y la coalición gubernamental AD, que suma 91.

A grandes rasgos, la propuesta que hoy se vota contempla inversiones en vivienda pública y bajadas de impuestos, como más 2.152 millones de euros para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, estos presupuestos recogen una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón. EFE

ssa/lar