Gobierno sirio anuncia el arresto de 81 yihadistas del EI fugados de cárcel kurda

2 minutos

Beirut, 20 ene (EFE).- El Gobierno sirio anunció este martes que sus tropas han arrestado a 81 de los 120 miembros del grupo yihadista Estado Islámico (EI) que se fugaron de una cárcel en la provincia nororiental de Al Hasaka, en medio del traspaso de poder en las regiones que estaban en manos de los kurdosirios.

El Ejército sirio entró el lunes a la localidad de Al Shaddadi, después de que se produjera una fuga en una prisión local gestionada por la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), informó en un comunicado el Ministerio de Interior, cuyas fuerzas especiales participaron también en la operación.

«Tras su entrada, las unidades especializadas comenzaron a llevar a cabo operativos de búsqueda y peinado exhaustivos y organizados dentro de la localidad, así como sus alrededores, para perseguir a los individuos fugados y garantizar la seguridad», agregó el departamento gubernamental.

Según la nota, las fuerzas gubernamentales arrestaron a 81 yihadistas, mientras que las labores continúan en marcha para atrapar al resto, pues se estima que podría haber unos 40 fugitivos más aún el libertad.

Las FSD anunciaron el lunes que habían perdido el control de la cárcel de Al Shaddadi después de que fuera objeto de «repetidos» ataques por parte de grupos vinculados al Gobierno central, asaltos que trató de repeler durante horas y que provocaron decenas de bajas en sus filas.

Por su parte, las autoridades sirias aseguraron que fueron las propias FSD quienes soltaron a los prisioneros del EI.

En otra prisión con yihadistas en la vecina provincia de Al Raqa, continúan este martes por segundo día consecutivo los ataques de grupos «afiliados a Damasco», que también han cortado el suministro de agua al centro penitenciario en medio de una escasez de alimentos y materiales médicos, según un comunicado de la alianza liderada por kurdos.

Todo ello se produce en medio del proceso de implementación de un alto el fuego alcanzado el domingo entre Damasco y los kurdosirios, que están pasando el control de sus zonas en el noreste del país a las fuerzas gubernamentales y que se prevé integrarán a sus miembros en las filas estatales. EFE

njd/amr/alf