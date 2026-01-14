Gobierno Trump y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reúnen durante 50 minutos

1 minuto

Washington, 14 ene (EFE).- El vicepresidente y el secretario de Estado de EE.UU., JD Vance y Marco Rubio, y los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, han mantenido este miércoles una reunión en la Casa Blanca que ha durado unos 50 minutos y que ha girado en torno a los persistentes deseos de Washington de anexionarse la isla dependendiente de la corona danesa.

Tras la reunión, celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, la embajada de Dinamarca ha programado una rueda de prensa de Rasmussen y Motzfeldt que está previsto que arranque a las 14.00 hora local (19.00 GMT).EFE

asb/rf