Gobierno y paramilitares dispuestos a colaborar con Trump para frenar la guerra sudanesa

1 minuto

Jartum, 20 nov (EFE).- El Gobierno sudanés y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) se han mostrado dispuestos a colaborar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario republicano se comprometiera a resolver el conflicto en Sudán a petición del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán.

«El Gobierno de Sudán acoge con beneplácito los esfuerzos de Arabia Saudí y de EE.UU para lograr una paz justa y equitativa en Sudán», dijo un comunicado del Gobierno sudanés hecho público en las última horas.

Por su parte, el principal asesor del líder de las FAR, Elbasha Tibeig, aseguró este jueves en su cuenta en X que el grupo paramilitar «acoge con satisfacción las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la paz en Sudán y el fin del conflicto que ha desplazado a millones de personas y ha dejado a millones más en condiciones humanitarias extremadamente duras». EFE

az-fa/amr/rml