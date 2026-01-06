Gobierno yemení asegura que isla de Socotra recibirá «más atención» ante retirada emiratí

3 minutos

Saná, 6 ene (EFE).- El ministro de Información, Cultura y Turismo del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, Muamar al Eryani, aseguró este martes que la remota isla de Socotra recibirá «más atención» gubernamental para transformarla en un «símbolo soberano», tras la retirada de las fuerzas emiratíes y el establecimiento de una nueva conexión aérea con Arabia Saudí.

«La isla de Socotra recibirá una atención gubernamental cada vez mayor, dentro de una clara orientación nacional para desarrollar la infraestructura turística y organizar la actividad turística, de manera que se preserve la singularidad ambiental y humana del archipiélago, se potencie su estatus como símbolo soberano y nacional, y se convierta en uno de los destinos turísticos más importantes del mundo», dijo en su cuenta oficial de X.

Este comentario viene tras el agradecimiento al presidente del Consejo de Administración de Yemen Airways (Yemenia), Nasser Mahmoud, por «su rápida respuesta» a la solicitud presentada para la «gestión urgente de la situación de los turistas extranjeros varados en la isla de Socotra y su traslado a través del Aeropuerto Internacional de Yeda».

Yemenia anunció hoy el lanzamiento de vuelos entre la isla de Socotra y la ciudad saudí de Yeda para evacuar a unos 600 turistas, entre ellos una veintena de españoles, de Socotra que quedaron varados por el conflicto en la parte continental, una cifra confirmada a EFE por el vicegobernador del archipiélago para Asuntos Turísticos y Culturales, Yahya Saleh Afrar.

Al Eryani afirmó que acordaron «operar vuelos directos y regulares entre Socotra y Yeda durante las próximas semanas».

Socotra, un archipiélago del océano Índico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y conocido por su singular biodiversidad, se ha mantenido prácticamente al margen de la violencia del prolongado conflicto del Yemen.

Sin embargo, la reanudación de los combates en el continente desde finales de diciembre interrumpió los viajes aéreos a la isla.

Desde 2020, Socotra está controlada por el Consejo de Transición Sureño (CTS), el grupo separatista respaldado por Emiratos, que se ha enfrentado contra el Gobierno yemení desde el pasado diciembre y ha tomado dos provincias en el Yemen, aunque ya se ha retirado de ellas.

Antes, en Socotra estaban estacionadas fuerzas emiratíes como parte de la coalición militar liderada por Riad que interviene en el Yemen desde 2015, pero dejaron el archipiélago en el marco de su retirada completa y «voluntaria» del país, tras un ultimátum del Gobierno yemení y Arabia Saudí. EFE

