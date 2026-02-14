Goles del paraguayo Morales y del brasileño Juninho dan triunfo a Pumas sobre Puebla

2 minutos

Puebla (México), 13 feb (EFE).- Un gol del paraguayo Robert Morales y otro del brasileño Juninho le dieron este viernes la victoria a Pumas UNAM por 2-3 sobre el Puebla en la sexta jornada del Clausura del fútbol mexicano.

Además de Morales y Juninho, anotó Guillermo Martínez por los felinos, que se recuperaron de una desventaja de dos tantos. Por el Puebla marcaron el costarricense Juan Pablo Vargas y el colombiano Édgar Guerra.

Los Pumas del guardameta costarricense Keylor Navas se mantienen invictos; llegaron a 12 puntos y ascendieron al segundo lugar de la tabla; Puebla se quedó con cinco unidades y es decimotercero.

El local tuvo mayor posesión de balón en la primera parte gracias al buen pie de los colombianos Kevin Velasco y Édgar Guerra.

Abrió el marcador gracias a un centro pasado de Velasco a Vargas, quien venció a su compatriota Keylor Navas al minuto 28.

La superioridad del Puebla se confirmó al 40 en un contragolpe que inició el uruguayo Emiliano Gómez, quien filtró por derecha, Guerra ganó el balón a velocidad y resolvió con disparo raso y cruzado, imposible a la estirada de Navas.

Pumas reaccionó tres minutos después en una acción por derecha en la que el paraguayo Robert Morales centró a la entrada sin marca para el remate de Guillermo Martínez.

En la segunda mitad, el visitante se lanzó al frente, encontró recompensa en una falta dentro del área sobre Robert Morales que fue señalada como penalti, que ejecutó el mismo Morales a la izquierda del guardameta para empatar 2-2 al 64.

El visitante consumó la remontada al 88, en descolgada de Uriel Antuna, quien desde línea de fondo centró a la llegada de sin marca de Juninho que empujó el balón a la red.

Más tarde el campeón Toluca recibirá al Tijuana.

La sexta jornada seguirá este sábado con el derbi entre el Guadalajara, líder invicto, ante el América.

También destacan el juego entre Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, y el Atlas; y el choque que protagonizará el Monterrey, de los españoles Sergio Canales y Oliver Torres, contra el León.

En otros partidos el Querétaro visitará al San Luis y Juárez recibirá al Necaxa.

La sexta fecha concluirá el domingo con dos partidos. Cruz Azul recibirá al Tigres UANL de Ángel Correa; y el Santos Laguna al Mazatlán. EFE

as/gb/car

(fotos)