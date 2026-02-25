Google anuncia nuevas capacidades autónomas de Gemini en el sistema operativo Android

2 minutos

Nueva York, 25 feb (EFE).- Android, sistema operativo de Google, ha anunciado este miércoles nuevas capacidades autónomas de su inteligencia artificial (IA), Gemini, que podrá ejecutar tareas «tediosas y de múltiples pasos» como pedir un taxi o hacer la lista de la compra, además de buscar en internet prendas a partir de fotos y detectar estafas telefónicas.

Estas novedades estarán disponibles en forma de versión beta en la aplicación Gemini, la IA de Google, en dispositivos específicos como el Samsung Galaxy S26 o el Google Pixel 10, de momento solo en Estados Unidos y Corea del Sur, según adelanta Android en un comunicado.

«Puedes delegar tareas tediosas de múltiples pasos en Gemini, como pedir un transporte o hacer la lista de la compra. Gemini funciona en segundo plano para que puedas seguir enviando mensajes o revisando tu correo mientras navega solo por la aplicación específica que le pediste», detalla el anuncio.

Esta versión beta estará disponible inicialmente en determinadas aplicaciones de categorías de comida, compras o transporte.

Otra mejora en una de las funcionalidades de Android es la detección de estafas telefónicas mediante Gemini en la aplicación Samsung Phone del dispositivo Galaxy S26, por ahora únicamente en inglés en Estados Unidos.

Android también mejora la detección de estafas en la app de Mensajes de Google.

La función «Busca con un círculo», que sirve para encontrar más información acerca de cualquier cosa que aparece en pantalla rodeándola con un círculo, a partir de esta semana podrá encontrar conjuntos de ropa enteros en la misma búsqueda, en los dispositivos Samsung Galaxy S26 y Google Pixel 10. EFE

jta/jco/icn