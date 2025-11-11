Google anuncia una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania

afp_tickers

2 minutos

Google anunció este martes una inversión de 6.400 millones de dólares en Alemania, la mayor hasta la fecha en este país europeo que busca ponerse al día en la carrera por la inteligencia artificial.

El gigante tecnológico estadounidense quiere invertir en «más infraestructura de inteligencia artificial, capacidades en la nube [computación remota] y crecimiento económico» en el país, declaró en rueda de prensa Philipp Justus, director de Google Alemania.

Este plan «asegurará» alrededor de 9.000 empleos al año hasta 2029, añadió.

«Nuestro país es y sigue siendo uno de los lugares más atractivos del mundo para invertir», reaccionó el jefe de gobierno alemán en la red X.

Tras el anuncio de la construcción de una «fábrica de IA soberana» por parte de Deutsche Telekom y la estadounidense Nvidia la semana pasada, se trata de una nueva inversión masiva en una economía alemana que pierde competitividad en el ámbito digital.

«Son inversiones en los empleos del futuro» y es «una señal muy importante para mostrar que Alemania es un lugar de alta tecnología», declaró el ministro de Finanzas Lars Klingbeil durante una rueda de prensa en Berlín.

Google tiene su sede en Fráncfort, una ciudad del estado federado de Hesse, donde está la mayor red de centros de datos de Alemania.

La empresa estadounidense quiere construir un segundo centro de datos para la infraestructura en la nube en esa misma región, que entrará parcialmente en funcionamiento en el segundo trimestre de 2027.

También quiere ampliar el primer centro inaugurado en 2023 en Hanau, en las afueras de Fráncfort.

El gigante digital también prevé ampliar tres de sus cuatro sedes en Alemania: Fráncfort, Berlín y Múnich, donde Google cuenta con más de dos tercios de sus 2.500 empleados en el país.

kas/pyv/nth/sag/mb