Google inaugura su centro de inteligencia artificial en Berlín

3 minutos

Berlín, 5 mar (EFE).- La multinacional tecnológica estadounidense Google inauguró este jueves oficialmente su centro de inteligencia artificial en Berlín, parte central de una inversión de 5.500 millones de euros que la compañía prevé invertir hasta 2029 en su infraestructura en el país centroeuropeo.

A la inauguración asistieron el jefe de Google en Alemania y vicepresidente para Europa central, Philipp Justus, el vicepresidente de investigación de Google Deep Mind, Slav Petrov, el alcalde gobernador de Berlín, Kai Wegner, y el ministro alemán para la Digitalización y Modernización del Estado, Karsten Wildberger, entre otras personalidades del mundo tecnológico y político.

Wildberger negó en el acto que la soberanía digital de Alemania se vea amenazada por la creciente dependencia de empresas tecnológicas estadounidenses, al afirmar que el concepto no significa que uno haga todo solo, sino en cooperación «al mismo nivel».

El nuevo centro o ‘hub’ de la multinacional estadounidense en Berlín está dedicado «específicamente al debate, la colaboración y el fomento de las innovaciones en inteligencia artificial», explicó Google en su blog.

«Hemos creado el Centro IA con un objetivo claro: ser una plataforma que reúna a personas en torno a la inteligencia artificial. Aquí, investigadores y desarrolladores líderes en IA de Google DeepMind, Google Research y Google Cloud podrán encontrarse con líderes de pensamiento del ámbito científico, empresarial y político», indicó.

En paralelo, CityLAB Berlin*, el laboratorio de innovación del Gobierno de Berlín, anunció este jueves un proyecto conjunto para resolver desafíos sociales mediante IA.

Con el apoyo de una financiación de 1 millón de dólares y el primer programa de becas de Google.org en Alemania, la iniciativa se centra en combatir la pobreza oculta en la vejez.

Empleados de Google trabajarán durante seis meses a tiempo completo y de forma gratuita con CityLAB para simplificar la solicitud de la prestación básica para personas mayores.

La multinacional tecnológica considera que el momento para el primer Centro de IA de Google en Alemania no podría ser mejor, ya que un informe de las consultoras IW y de Implement encargado por la empresa muestra que la IA puede ser un motor de crecimiento decisivo para el país con un posible aumento de 440.000 millones de euros en el valor añadido para la economía alemana hasta 2034.

Con la inversión prevista por Google en tecnología de la información en Alemania en un contexto de digitalización y de expansión de la inteligencia artificial, se estima que se generen en Alemania 9.000 empleos.

Este jueves la compañía también avanzó una asociación de investigación a largo plazo de Google con la Universidad Técnica de Múnich, en el sur de Alemania, mediante dos proyectos.

Por un lado investigadores de la universidad, junto con Google, desarrollarán por primera vez estándares uniformes de evaluación para el uso de IA generativa en el sistema sanitario, con el fin de aumentar la seguridad de esa tecnología en hospitales.

Por otro expertos del centro de investigación biomédica Helmholtz Munich y Google trabajarán juntos para desarrollar nuevos modelos fundamentales de IA para la genómica de células individuales para tratar de acelerar el diagnóstico del cáncer y el desarrollo de terapias. EFE

cae/icn

(foto)