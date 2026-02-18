Google presenta Pixel 10A, su nuevo teléfono económico por 499 dólares

2 minutos

Nueva York, 18 feb (EFE).- Google ha presentado este miércoles el nuevo Pixel 10a, la versión mas económica de su línea de teléfonos inteligentes, que estará disponible a partir del 5 de marzo por 499 dólares.

El dispositivo integra el procesador Tensor G4 -el mismo que utilizan sus modelos insignia- y 8 GB de memoria RAM, por lo que puede ejecutar funciones avanzadas de inteligencia artificial (IA).

«El Pixel 10A es el único teléfono en su categoría, por debajo de los 500 dólares, que ofrece la increíble experiencia de cámara de Pixel, las funciones de IA de Google que ahorran tiempo y una protección y longevidad insuperables», ha destacado la empresa en una rueda de prensa con periodistas antes de la presentación de hoy.

Un diseño completamente plano

El Pixel 10a presenta un rediseño que apuesta por la ergonomía, con una parte trasera completamente plana y una barra de cámara que se fusiona con el cuerpo del teléfono, eliminando la protuberancia característica de modelos anteriores.

«Queda perfectamente plano donde lo coloques», ha apuntado la empresa, que subraya también que este modelo «emplea la mayor cantidad de materiales reciclados en la historia de la gama» al usar metales como cobalto, cobre, oro, tungsteno y aluminio reciclado.

El nuevo modelo está en los colores de lavanda, frambuesa, gris niebla y obsidiana. Dispone de una pantalla de 15,5 x 7,4 centímetros (ancho) y un peso de 183 gramos.

Fotografía asistida por la IA

El dispositivo cuenta con un sistema de cámara dual, compuesto por un sensor principal de 48 MP y un ultra gran angular de 13 MP, y dispone de diversas opciones de IA para la edición de imágenes, como ‘Camera Coach’, que utiliza modelos de Gemini para asesorar al usuario sobre iluminación y ‘Inclúyeme’ que permite añadir a personas en fotos de grupo de forma inteligente.

La empresa también señala que la pantalla del Pixel 10a es un 11 % más brillante que la del año anterior.

Además, la compañía ha anunciado la inclusión de servicios de seguridad como «Satellite SOS» por primera vez en esta serie. EFE

syr/jco/icn