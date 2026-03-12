Grecia confirma que uno de los petroleros atacados en Irak es de propiedad griega

1 minuto

Atenas, 12 mar (EFE).- Uno de los dos petroleros atacados anoche por Irán en aguas iraquíes en el Golfo Pérsico es de propiedad griega aunque circulaba bajo bandera de Malta, según informó este jueves el diario ‘Ekathimerini’ en Atenas.

El buque ‘Zefyros’, con una tripulación de 22 ciudadanos georgianos, estaba realizando una transferencia de carga de barco a barco dentro de las aguas territoriales de Irak cuando ocurrió el ataque a última hora del miércoles.

Todos los tripulantes fueron rescatados y trasladados a un buque iraquí después de que el barco quedara envuelto en llamas.

Según el Ministerio griego de Asuntos Marítimos, citado por el diario griego, no se registraron heridos entre la tripulación tras el incidente, aunque se produjo un incendio a bordo del petrolero.

El fuego fue controlado y finalmente extinguido con la ayuda de unidades de bomberos iraquíes y autoridades portuarias locales, informó la agencia de noticias griega AMNA.

Según las autoridades iraquíes, el ‘Zefyros’, de unas 50.000 toneladas de peso, fue uno de los dos petroleros atacados durante la noche, siendo el otro ‘Safesea Vishnu’, un petrolero de 74.000 toneladas, con bandera de las Islas Marshall. EFE

dsp-jk/cg