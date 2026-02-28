Grecia conmemora con huelgas y protestas las 57 víctimas del accidente de tren de 2023

Atenas, 28 feb (EFE).- Grecia conmemora este sábado el tercer aniversario del accidente de trenes que causó la muerte de 57 personas, la mayoría jóvenes universitarios, con una huelga general del sector público y protestas en más de cien ciudades que exigen que se haga justicia por lo sucedido.

«El caso de Tempe (donde sucedió el siniestro) no fue un momento desafortunado, sino la expresión de una política que, ante el lucro, no valora la vida humana y propicia y encubre crímenes», señaló la Asociación de Familiares de Víctimas en su llamamiento a la protesta que se celebrará este sábado en Atenas.

En total, se han convocado movilizaciones en más de cien ciudades por parte de partidos de izquierda y asociaciones de estudiantes y trabajadores.

A estas protestas se une la huelga de 24 horas convocada por el principal sindicato del sector público, ADEDY, a la que se sumarán marineros, maquinistas, agricultores y los trabajadores en el transporte público de Atenas.

El país amaneció hoy con todos los barcos de pasajeros amarrados en los puertos, mientras que todos los itinerarios de trenes se han cancelado.

El metro y los buses de Atenas funcionarán desde las 09.00 hasta las 21.00, hora local, para facilitar a las personas que quieran acudir a las manifestaciones del centro y regresar después.

El próximo 23 de marzo comienza el juicio por «homicidio negligente» y otros delitos, con penas de hasta cadena perpetua, contra 33 personas, entre ellos altos cargos y un expresidente de la empresa estatal de Ferrocarriles de Grecia (OSE), de la operadora privada Hellenic Train y dos exsecretarios del ministerio de Transportes.

La tragedia se produjo cuando un jefe de estación colocó por error un tren de pasajeros en la misma vía por la que circulaba en dirección contraria un convoy de carga. Los dos convoyes colisionaron y se produjo una gran explosión cuyas causas exactas todavía no se han aclarado.

El primer ministro, el conservador Kiriakos Mitsotakis, reconoció un día después del choque que en el tramo donde se produjo el accidente no existían los sistemas de seguridad automatizados que podrían haber evitado la colisión y llegó a pedir perdón a la población.

El entonces ministro de Transportes dimitió horas después del accidente. EFE

