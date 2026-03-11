Grecia impone un tope de precio a combustibles y productos básicos por la guerra en Irán

2 minutos

Atenas, 11 mar (EFE).- El Gobierno de Grecia anunció este miércoles que impondrá hasta el 30 de junio topes al margen de beneficio en combustibles y 61 productos básicos para frenar la especulación ligada a la guerra en Oriente Medio.

Con la nueva medida, las comercializadoras de combustibles no podrán vender diésel o gasolina a las gasolineras con un sobreprecio superior a cinco céntimos por litro respecto al precio al que los adquirieron en las refinerías, anunció en Atenas el ministro de Medio Ambiente y Energía, Stavros Papastavrou.

A su vez, a las gasolineras se les prohíbe vender diésel o gasolina a los consumidores a un precio que supere en 12 centavos por litro el precio al que compraron estos productos de las compañías comercializadoras.

El precio medio de la gasolina de 95 octanos se situó ayer, martes, en 1,869 euros por litro en todo el país y el del diésel en 1,843 euros por litro, según datos de la Autoridad Independiente de Control del Mercado y Protección del Consumidor.

«El Gobierno está intentando actuar con seriedad y rapidez», señaló durante la rueda de prensa el vicepresidente del Ejecutivo heleno, Kostís Hatzidakis, quien acentuó que no hay ningún problema de suministro, especialmente en los combustibles.

En el comercio mayorista de productos básicos, incluidos supermercados, industria alimentaria y empresas de distribución, no se podrá vender un total de 61 artículos con un margen de beneficio bruto superior a la media registrada en 2025 para cada categoría.

En la lista se incluye el pan, el papel higiénico, la harina, la leche, el aceite de oliva o los alimentos para bebés.

Las multas para quienes incumplan este tope en el margen de ganancias llegarán hasta los cinco millones de euros, dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de las infracciones, advirtió el Gobierno.EFE

