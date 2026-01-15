Grecia recibe la primera de las 4 fragatas compradas a Francia por 3.900 millones de euros

Atenas, 15 ene (EFE).- Grecia recibió este jueves la primera de las cuatro fragatas FDI HN compradas a Francia por 3.900 millones de euros y, en una ceremonia en la embarcación frente a Salamina, Atenas presentó la adquisición como un hito en la modernización y el poder disuasorio de sus Fuerzas Armadas.

La nueva fragata ‘Cimón’, llamada así en honor al político y general griego del siglo V a.C. Cimón de Atenas, llegó a la costa de Salamina este jueves acompañada por el acorazado histórico ‘Averof’, construido en 1911, y otros barcos de guerra, informó la emisora Skai.

A continuación se celebró una ceremonia de bienvenida a bordo del buque, donde llegaron por helicóptero el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, el ministro de Defensa, Nikos Dendias, y el presidente del país, Konstantinos Tasulas.

Mitsotakis señaló que la llegada de ‘Cimón’, la primera nueva fragata que se integra a la Armada griega en los últimos 28 años, «es un eslabón más en la modernización de las Fuerzas Armadas» del país con el fin de que el «poder disuasorio» de Grecia «no sea cuestionado por nadie».

El buque, de unos 122 metros de eslora y 18 de manga, y un desplazamiento de 4.500 toneladas, llegó a aguas griegas desde Francia equipado con misiles antiaéreos Aster-30, así como misiles anti-buque Exocet, torpedos antisubmarinos MU90 y municiones para el cañón Oto Melara situado en su proa.

Estas nuevas fragatas compradas a Francia por un total de 3.900 millones de euros (incluido su armamento) constituyen «una nueva era» para la Armada griega, ya que tienen la capacidad de portar misiles con un alcance de más de 1.000 kilómetros y un radar de blancos aéreos de 500 kilómetros de alcance, según los expertos.

Grecia firmó con las empresas de defensa francesas Naval Group y MBDA France la adquisición de las nuevas fragatas en 2022, un año después de que los gobiernos de ambos países firmaran un acuerdo de defensa, que incluye una cláusula de asistencia mutua armada si uno es atacado.

En 2021 los dos países firmaron además un acuerdo para la venta al Gobierno heleno de 18 cazas Rafale por valor de 2.500 millones de euros.

El Gobierno del primer ministro conservador Kyriakos Mitsotakis anunció el año pasado un plan de gasto militar de 25.000 millones de euros para los próximos doce años.

Grecia dedica actualmente el 3,5 % de su presupuesto a gasto militar, en parte debido a las tensiones con la vecina Turquía, y con este nuevo plan se espera que llegue al 5 % en los próximos años, con lo que alcanzaría el nuevo objetivo fijado por los países de la OTAN el año pasado.

Hasta el fin de 2026 se espera la integración de las otras dos fragatas francesas, mientras que la cuarta se espera que llegue a Grecia en 2028.EFE

