Greenpeace dice que el tráfico de jets privados convierte Davos en «una bomba climática»

2 minutos

Redacción Medioambiente, 15 ene (EFE).- Greenpeace ha pedido que se limiten los jets privados durante la próxima edición del Foro de Davos, del 19 al 23 de enero, por considerar que el tráfico de estos aviones convierte cada año la cita en «una bomba climática» en plenos Alpes suizos.

Según un análisis de la organización ecologista, uno de cada cuatro participantes llega a Davos en jet privado y en torno al 70 % de esas rutas podrían cubrirse en tren en un día, o con un tren nocturno y otro de conexión.

Según los datos de los últimos foros, la asistencia se ha mantenido estable pero el tráfico de aviones de lujo no ha dejado de crecer. En 2025 se contabilizaron 709 vuelos de jets privados, por 628 en 2024 y 227 en 2023.

«El aumento no se debió a una mayor participación, sino a las repetidas llegadas y salidas. En 2024 y 2025 muchos jets privados volaron hacia y desde Davos varias veces durante la misma semana», indica Greenpeace en un comunicado.

El informe destaca «casos extremos de ineficiencia», como el uso de jets en funciones de taxis aéreos que hacen múltiples trayectos cortos de ida y vuelta para dejar y recoger pasajeros.

La organización calcula que un jet privado a Davos desde Arabia Saudí puede emitir más de 42 toneladas de CO₂, lo que equivale a las emisiones medias anuales de siete personas en Europa.

Los Alpes, advierte, se convierten en «un centro tóxico de estas operaciones y sus emisiones».

Para Cristina Arjona, coordinadora de la campaña de movilidad de Greenpeace, «en un contexto de daños crecientes por causa del cambio climático, es pura hipocresía que la élite más poderosa y rica del mundo debata en Davos sobre los retos y avances globales, mientras literalmente intoxica el planeta con las emisiones de sus jets privados, que son verdaderas bombas climáticas».

La organización solicita a los gobiernos que apliquen nuevas normas fiscales globales sobre la riqueza extrema, incluido un impuesto sobre la aviación de lujo, y que los ingresos se utilicen para incrementar la acción climática. EFE

nam/cc