Gremio periodístico de Perú exige justicia por cuatro asesinatos de periodistas en 2025

Lima, 7 ene (EFE).- El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigió este miércoles justicia y «agudas investigaciones» por los cuatro asesinatos de periodistas registrados en el país en 2025 y que hicieron del año pasado «el más sangriento en décadas».

«El CPP exige que los crímenes cometidos contra los cuatro hombres de prensa sean investigados con la agudeza que merecen, que todos sus responsables enfrenten severas sentencias y que el Estado proteja la vida de quienes informan», exigió el gremio en un comunicado.

En su reporte mensual sobre libertad de expresión, el CPP señaló que el año pasado se registraron 458 ataques contra periodistas, de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, más de uno por día.

Destacó los asesinatos de Fernando Núñez y de Mitzar Castillejos ocurridos en diciembre, en el norte del país y en la selva central peruana respectivamente.

«Los asesinatos de Fernando Núñez y de Mitzar Castillejos en diciembre, junto a los de Gastón Medina y Raúl Celis, hicieron del 2025 el año más sangriento en décadas, lo que refleja la violencia en la que ha caído el periodismo en el Perú», agregó.

Recordó que Núñez fue asesinado por sicarios, en medio de las investigaciones que realizaba por presuntas irregularidades en obras de infraestructura en el distrito de Guadalupe, en la región norteña de La Libertad.

El CPP informó que cuatro personas han sido detenidas por su supuesta relación con el crimen y las primeras investigaciones policiales señalan una coordinación criminal planeada desde prisión.

Días después, dos sicarios intentaron asesinar a Castillejos, conductor de radio y director de un portal informativo, en la región amazónica de Ucayali, que pese a sobrevivir al ataque armado, falleció poco después fruto de las lesiones.

El Consejo de la Prensa Peruana coincide con el directora general de la Unesco, Khaled El-Enany, quien dijo «los ataques contra periodistas tienen un efecto paralizante para la libertad de expresión y para el conjunto de la sociedad».

Afirmó que las denuncias por parte de la periodista de Panamericana Televisión Karla Ramírez «no deben ser tomadas a la ligera».

También recordó que en diciembre, el periodista de la emisora RPP Javier Rumiche y el camarógrafo, John Altamirano, «fueron interceptados y removidos violentamente por un escolta presidencial cuando intentaron acercarse al mandatario José Jerí para hacer unas preguntas» en Tacna (sur).EFE

