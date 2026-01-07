Groenlandia, una histórica ambición de EEUU, reavivada por Trump

Madrid, 7 ene (EFE).- Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico, es la nueva ambición del presidente de EEUU, Donald Trump, quien parece dispuesto a comprarlo aunque no descarta incluso una intervención militar, amenazas que han creado gran tensión en Europa.

Con una cuarta parte de su superficie cubierta por hielo de forma permanente, pero con minerales y tierras raras, y apenas 56.000 habitantes, Groenlandia ha sido objeto de deseo estadounidense desde mediados del S. XIX, más desde el progresivo deshielo del Ártico.

Desde que en enero de 2025 Donald Trump Jr. visitara la isla con carácter privado, y en marzo el vicepresidente estadounidense, JD Vance, acudiera a la base espacial estadounidense de Pituffik, en Groenlandia, la incertidumbre sobre los planes de Trump ha ido en aumento y se ha disparado después de la intervención militar en Venezuela.

Esta es una breve cronología del interés de Trump por anexionarse Groenlandia:

– 16 agosto 2019.- Medios estadounidenses filtran el interés de Trump (él lo confirma la día siguiente) en comprar la isla, durante su primer mandato en la Casa Blanca.

– 18 agosto 2019.- En una visita a la isla, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, responde que «Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa”.

– 22 diciembre 2024.- Trump (asume su segundo mandato en enero de 2025) afirma que la propiedad y control de Groenlandia es «una necesidad absoluta» para la seguridad nacional estadounidense.

– 7 enero 2025.- Visita sorpresa a Groenlandia, de carácter privado, de Donald Trump Jr., que genera inquietud en la isla y entre las autoridades danesas.

– 13 enero.- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, se abre a impulsar una mayor cooperación con Estados Unidos.

– 15 enero.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, reitera a Trump, en conversación telefónica, que Groenlandia no está en venta.

– 29 enero.- Una encuesta indica que el 85 % de los groenlandeses no quiere abandonar Dinamarca.

– 4 marzo.- Trump invita a los groenlandeses a unirse a Estados Unidos y promete «billones para hacerlos ricos», pero asegura que «apoyará» lo que decidan sobre su futuro.

– 10 marzo.- El presidente autonómico de Groenlandia, Múte B. Egede, pide a Trump «respeto» hacia los groenlandeses.

– 28 marzo.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visita la base estadounidense de Pituffik en Groenlandia.

– 3 abril.- El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, tras reunirse en Bruselas con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, señala que las declaraciones de EEUU son «insostenibles».

– 7 mayo.- Dinamarca convoca al embajador estadounidense por informaciones de espionaje en Groenlandia.

– 27 agosto.- Dinamarca convoca al encargado de negocios de EEUU ante una supuesta operación de injerencia en la opinión pública de Groenlandia.

– 21 diciembre.- Trump nombra a Jeff Landry (gobernador de Luisiana) enviado especial para convertir a Groenlandia en «parte de EEUU».

– 22 diciembre.- Trump dice que EE.UU. necesita Groenlandia por razones de «seguridad nacional».

.- Dinamarca convoca al embajador de EEUU en Copenhague para exigir respeto a su integridad territorial.

.- Bruselas recuerda que la «integridad territorial» de Dinamarca es «esencial para la UE».

– 4 enero de 2026.- La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pide al Gobierno estadounidense que deje de lanzar «amenazas» hacia Groenlandia.

5 enero.- La Comisión Europea (CE) y varios jefes de Gobierno de Europa muestran su apoyo a Dinamarca.

.- El presidente groenlandés llama a evitar «pánico» y se abre a una mayor relación con EE.UU.

6 enero.- Los Gobiernos de España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca defienden la soberanía de Groenlandia.

.- El enviado especial de Trump para Groenlandia, Jeff Landry, defiende la independencia de Groenlandia mediante acuerdos económicos con Washington, mientras que el mandatario insiste en que forme parte de su país.

7 enero.- La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia y también estaría dispuesto a comprarla.

Un interés que no es nuevo

El interés de Estados Unidos por la isla no es nuevo, ya en 1867, bajo la presidencia de Andrew Johnson, un informe sugería que la ubicación estratégica de Groenlandia y sus abundantes recursos hacían del territorio una adquisición ideal.

En 1941, el embajador danés en Washington, Henrik Kauffmann, firmó un pacto de defensa que otorgaba a EEUU amplios derechos de bases militares en Groenlandia a cambio de protección mientras Dinamarca continental estuviera ocupada por la Alemania nazi. Una década después se sustituiría por otro y EEUU construiría la estratégica Base Área de Thule, de especial importancia durante la Guerra Fría.

Además, el presidente norteamericano, Harry Truman, ofreció en 1946 a Dinamarca 100 millones de dólares por Groenlandia.

