Groenlandia en datos, un territorio cada vez más atractivo debido al cambio climático

Redacción Internacional, 7 ene (EFE).- Recursos energéticos hasta ahora inaccesibles bajo una gruesa capa de hielo, rutas marítimas que dejan de estar bloqueadas por los icebergs y se abren a mercantes y buques de guerra… el cambio climático es un factor clave en el creciente interés de Estados Unidos por hacerse con Groenlandia.

«El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región ártica», explicó en un comunicado remitido a la cadena CNBC y otros medios la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Pero antes de Trump, Estados Unidos ya había mostrado interés por este vasto territorio, situado entre los océanos Atlántico y Glacial Ártico, al noroeste del continente americano.

Ubicación y superficie

Con una superficie de aproximadamente 2,1 millones de kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo si se excluye Australia, aunque cerca del 80% de su territorio está cubierto por hielo de forma permanente y resulta inhabitable y -por ahora- improductivo.

Demografía y política

Su población ronda los 57.000 habitantes, en su mayoría pertenecientes a la etnia inuit, y su capital es Nuuk, también conocida por su nombre danés, Godthåb.

Desde el punto de vista político, Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca, pero goza de un alto grado de autonomía, ampliado en 2009 con el reconocimiento del derecho de autodeterminación y el control sobre su subsuelo.

Aunque el Gobierno groenlandés gestiona la mayoría de las competencias internas, Dinamarca conserva la responsabilidad sobre la política exterior, la defensa y la política monetaria.

Enormes recursos naturales y de tierras raras

La economía groenlandesa depende en gran medida de la ayuda económica anual de Dinamarca, que cubre alrededor del 40 % de su presupuesto, y de la pesca, que representa el 90 % de las exportaciones,

En los últimos años, las autoridades han apostado por diversificar la economía mediante el fomento del turismo y la cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea, que ha mostrado interés en apoyar proyectos de energía limpia y educación.

A pesar de su enorme potencial en recursos naturales como petróleo, gas natural, uranio, niquel, cobre, oro y las codiciadas tierras raras, los altos costes de extracción, las duras condiciones climáticas, la falta de infraestructuras han frenado el desarrollo de una industria minera.

Algunos análisis estiman que Groenlandia podría contener hasta el 25% de las tierras raras no descubiertas del planeta, además de importantes recursos de zinc, plomo, cobre, oro, molibdeno, grafito, niobio, tantalio y otros minerales críticos.

Rutas comerciales

Uno de los argumentos del presidente de Estados Unidos para justificar la «necesidad» de su país de hacerse con Groenlandia es frenar la creciente presencia de barcos rusos y chinos en las aguas del Ártico próximas a Groenlandia.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) calcula que para 2035 se haya multiplicado por más de siete el volumen de mercancías que cruzan el Ártico por la Ruta Marítima del Norte, próxima a Rusia, mientras que las previsiones de incremento del tráfico en el lado canadiense y estadounidense son «solo» que se triplique el volumen por esa vía. EFE

