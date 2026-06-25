Grossi dice que el desmantelamiento de la planta de Fukushima avanza sin contratiempos

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Tokio, 25 jun (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó que los trabajos de desmantelamiento de la accidentada central nuclear de Fukushima Daiichi avanzan en general sin contratiempos, durante una visita a la planta en el noreste de Japón, informó este jueves la cadena local NHK.

Grossi, cuya estadía en Japón concluye mañana, recibió en la víspera un informe del presidente de la compañía eléctrica TEPCO, Tomoaki Kobayakawa, sobre la situación actual de las labores de desmantelamiento de la planta, gravemente dañada por el terremoto y tsunami de marzo de 2011.

El jefe del OIEA también se mostró satisfecho con los resultados del vertido al mar de agua tratada mediante el sistema ALPS, que según dijo superaron sus expectativas, de acuerdo con NHK. TEPCO comenzó en 2023 estos trabajos para reducir la radiactividad del agua contaminada.

Grossi, no obstante, señaló que persisten desafíos importantes, como la retirada de los escombros de combustible nuclear, dijo la cadena local.

«Tres años después del inicio de los vertidos, los datos siguen confirmando que estos se realizan de acuerdo con las normas internacionales de seguridad”, escribió Grossi el miércoles por la noche en su cuenta de X, en un publicación que incluía un vídeo de su participación en los trabajos de vertido.

El jefe del OIEA también dijo que expertos internacionales de China, Corea del Sur y Suiza están participando directamente en el muestreo y el análisis del agua.

Un terremoto de magnitud 9 y el tsunami posterior causaron el 11 de marzo de 2011 más de 20.000 muertos y desaparecidos en el archipiélago, destrozando además cuatro de las seis unidades de reactores de la planta nuclear. EFE

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