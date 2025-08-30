The Swiss voice in the world since 1935

Grupo ASD de Colombia se adjudica sistema de resultados de elecciones en Honduras

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tegucigalpa, 30 ago (EFE).- El grupo ASD S.A.S, de Colombia, se adjudicó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de las elecciones generales que se celebrarán en Honduras el 30 de noviembre, informó este sábado una fuente oficial en Tegucigalpa.

En un comunicado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que la adjudicación, «por unanimidad de votos», en la medianoche del viernes, se realizó de acuerdo a lo establecido en el Presupuesto Especial para las Elecciones Generales 2025, «lo que garantiza los principios de legalidad, transparencia y eficiencia».

El grupo colombiano obtuvo la calificación más alta «al cumplir de manera integral con todos los requisitos establecidos y presentar las propuestas económicamente más favorables entre las empresas que aprobaron la etapa de evaluación técnica», subrayó el CNE.

Además, el ente electoral reafirmó su «compromiso de llevar a cabo procesos electorales transparentes, confiables y plenamente apegados a la ley, fortaleciendo así la confianza ciudadana en los resultados de las elecciones generales de 2025».

El 30 de noviembre los hondureños elegirán a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento Centroamericano.

La presidencia del país la disputarán Rixi Moncada, candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry Asfura, del Partido Nacional.

Según fuentes oficiales, más de seis millones de hondureños podrán elegir a sus nuevas autoridades en los próximos comicios generales. EFE

gr/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR