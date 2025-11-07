Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, gana 550 millones de dólares en el tercer trimestre

Bogotá, 6 nov (EFE).- El Grupo Cibest, nueva matriz de Bancolombia y sus empresas filiales en América Latina, tuvo ganancias por 2,1 billones de pesos (unos 550 millones de dólares) en el tercer trimestre de 2025, un 16,7 % más que el período anterior, informó este jueves la compañía.

Entre enero y septiembre, las ganancias acumuladas por el grupo ascendieron a 5,7 billones de pesos (unos 1.400 millones de dólares), según el balance financiero.

El Grupo Cibest, que en mayo se convirtió en casa matriz de Bancolombia, Nequi, Wompi, Wenia, Renting Colombia, Bancoagrícola (El Salvador), Banistmo (Panamá) y Bam (Guatemala), cerró el tercer trimestre con activos totales de 375 billones de pesos (unos 98.000 millones de dólares), un 6 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El presidente de Grupo Cibest y de Bancolombia, Juan Carlos Mora, destacó que los resultados «muestran el valor que generamos para inversionistas, clientes y empleados», y reflejan la solidez del grupo en los países donde opera.

El grupo mantiene un saldo de cartera de 73.000 millones de dólares, de los cuales el 76 % corresponde a Colombia y el 24 % a sus operaciones en Centroamérica.

El patrimonio del conglomerado alcanzó los 42 billones de pesos (unos 11.000 millones de dólares) al cierre de septiembre, lo que supone un crecimiento del 3,6 % frente al mismo periodo de 2024.

Según el balance, la estrategia de transformación digital del Grupo Cibest ha permitido que la plataforma de transferencias de dinero Nequi supere los 26 millones de usuarios, mientras que la de pagos Wompi está en 42.000 comercios y Wenia, su firma de activos digitales, ya cuenta con más de 22.000 clientes.

Con más de 51.000 accionistas y presencia en cuatro países, el Grupo Cibest reafirmó que su nueva estructura corporativa le otorga mayor flexibilidad para crecer y «generar valor sostenible para sus grupos de interés». EFE

