Grupo de madres y niños de soldados ucranianos llega a Portugal dentro de programa europeo

3 minutos

Lisboa, 10 ene (EFE).- Con caras de cansancio e ilusión, un grupo de madres y menores parientes de soldados ucranianos llegó este sábado a Portugal, dentro de un programa europeo de apoyo psicológico y cultural a las familias que vienen de la guerra, en un proyecto para rehabilitar emocional y socialmente a los afectados por el conflicto.

Su avión, procedente de Varsovia, aterrizó poco después de las 16.00 hora local (misma hora GMT) en el aeropuerto Humberto Delgado de Lisboa, donde les esperaba la ministra de Justicia portuguesa, Rita Júdice.

En total son 15 madres y 18 niños de entre cinco y 14 años, procedentes de varias ciudades de la región de Cherníhiv, en el norte de Ucrania y una de las más fustigadas por la contienda, al ser fronteriza con Rusia y Bielorrusia.

En Portugal pasarán tres semanas en el marco de este proyecto de la asociación HelpUA.pt, en colaboración con el Ministerio ucraniano de Defensa y el apoyo de la Fundación Calouste Gulbenkian.

En este tiempo, visitarán en el país ibérico Lisboa, Fátima, Ourém y otros lugares de importancia histórica y cultural, dentro de un programa intensivo de terapia psicológica e integración social, que se desarrollará en el Centro de Rehabilitación Fénix, en Ourém, supervisado por terapeutas y voluntarios lusos y ucranianos.

Ese centro ya acogió el año pasado, en el marco de esta iniciativa, a un grupo de soldaos ucranianos heridos de guerra.

Los niños y sus madres han llegado a Portugal tras un viaje de más de 20 horas.

Júdice dijo a los periodistas en el aeropuerto que espera que esta iniciativa, que es una colaboración del Gobierno luso con la sociedad civil, pueda repetirse no solo en el contexto del conflicto, sino también cuando haya terminado.

Deseó que a lo largo de estas tres semanas los menores «puedan tener una experiencia de normalidad» en la que puedan ser niños, porque muchos de ellos no tienen más memoria que la vida en tiempos de guerra, que está a punto de cumplir cuatro años.

Y explicó que uno de los grandes anhelos que tienen es poder dormir relajados sin miedo a las explosiones y sin tener que esconderse.

La exdiputada y representante de HelpUA.pt, Teresa Leal Coelho, que viajó con ellos a partir de Kiev, señaló a la prensa que estas personas vienen de una de las partes de Ucrania más castigadas por la contienda.

Recordó que han hecho un viaje «difícil» porque salieron de Cherníhiv en autobús con destino a Kiev en un momento en que los bombardeos eran intensos.

En la capital ucraniana, se encontraron con el equipo de HelpUA.pt, donde prosiguieron su periplo hasta Portugal.

«Cherníhiv es una región especialmente vulnerable y es por eso que hay tantos huérfanos y viudas de la guerra. Son personas que no quieren salir de la región donde viven, quieren mantener los lazos y continúan con una vida normal a pesar de la guerra y de pasar muchas noches en búnkeres», detalló.

Los niños han sido seleccionados por el Ministerio de Defensa de Ucrania, que, según Leal Coelho, ha escogido familias de las zonas más impactadas por las hostilidades.

Durante su estancia en Portugal, van a visitar el oceanográfico de Lisboa y serán recibidos por el presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa.

El primer ministro de Portugal, Luís Montengro, los visitará en el Centro de Rehabilitación Fénix, donde también tendrán días solo para hacer terapia psicológica. EFE

ssa/rod

(foto)(vídeo)