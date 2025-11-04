Grupo mexicano GAP propone combinación de negocios y prevé emitir 90 millones de acciones

2 minutos

Madrid, 4 nov (EFE).- El consejo de administración de la sociedad mexicana Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) ha propuesto a sus accionistas la combinación de dos negocios y, de ser aprobada, prevé emitir y poner en circulación aproximadamente 90 millones de nuevas acciones netas representativas del capital de la compañía.

Así lo ha comunicado este martes de madrugada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España Aena Desarrollo Internacional, sociedad mercantil estatal española filial de Aena, que es titular del 33,333 % de la sociedad mexicana Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP) que, a su vez, es titular de aproximadamente un 19,28 % del capital de GAP.

La combinación de los negocios propuesta por el consejo de administración de GAP se instrumentaría a través de la fusión por absorción de diversas entidades por parte de GAP, entre las cuales se incluiría AMP, ha abundado Aena.

Los negocios que GAP ha propuesto combinar son, por un lado, la proveeduría de servicios de asistencia técnica y transferencia de tecnología, que, desde el origen de GAP, se prestan de manera externalizada por AMP como su socio estratégico.

Y por otra parte, el Cross Border Xpress, que consiste en una terminal aeroportuaria «lado tierra» localizada en San Diego (Estados Unidos) conectada a un puente peatonal que colinda con la frontera de México, donde se conecta con el Aeropuerto Internacional de Tijuana, «permitiendo un cruce fronterizo ágil, cómodo y seguro».

Como consecuencia de la fusión propuesta, de ser aprobada por los accionistas de GAP, el consejo de administración de GAP prevé emitir y poner en circulación aproximadamente 90 millones de nuevas acciones netas representativas del capital de GAP, sujeto a ajustes.

Los términos de esta emisión de acciones que se describirán en un folleto definitivo que estará disponible en la página de Internet de GAP y en la de la Bolsa Mexicana de Valores. EFE

