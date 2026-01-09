Grupo sobre el cambio climático se da por informado de decisión de Trump de retirar a EEUU

2 minutos

Ginebra, 9 ene (EFE).- El grupo internacional de científicos que genera ciencia en torno al cambio climático ha dicho que “toma nota” de la decisión del Gobierno de Estados Unidos de abandonar esta entidad conocida como IPPC (por sus siglas originales en inglés).

Aseguró que actualmente está centrado en la elaboración de los informes que se le han encargado para este año.

El IPCC es una organización integrada por gobiernos que son miembros de la ONU o de la Organización Meteorológica Mundial, pero sus expertos trabajan con independencia y únicamente sobre la base de criterios científicos.

En un comunicado emitido en respuesta a peticiones de la prensa, el IPCC indicó que la participación en su labor y procesos es «voluntaria, gratuita y abierta a todos los países miembros de la OMM y de la ONU», de las que Estados Unidos es miembro.

Y ello, “con o sin un anuncio formal”, lo que implica que Estados Unidos tiene las puertas abiertas para participar en sus trabajos cuando lo desee, a pesar de su anuncio de retirada.

El Gobierno de Donald Trump comunicó este jueves la salida de su país de más de 60 organizaciones internacionales, la mitad que forman parte o están estrechamente relacionadas con Naciones Unidas.

“Nuestra atención sigue centrada firmemente en la entrega de los informes”, afirmó, apartándose así de debates de tipo político.

El IPCC, creado en 1988, es una interfaz esencial entre la ciencia y la política en materia de cambio climático y sus evaluaciones son ampliamente reconocidas por su solidez y rigor científico.

Su objetivo es proporcionar a los Estados información rigurosa, equilibrada y basada en pruebas, que los responsables políticos puedan analizar y tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre políticas climáticas. EFE

