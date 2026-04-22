Grynspan aboga por la reforma de la ONU y la paz en su candidatura a secretaria general

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Nueva York, 22 abr (EFE).- La candidata a secretaria general de la ONU y exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, abogó este miércoles por la reforma del organismo, la construcción de la paz y un futuro en el que se garantice la inclusión de todos los países.

«Tengo tres prioridades: paz, reforma y futuro», afirmó Grynspan durante uno de los diálogos interactivos a los que se están sometiendo estos días todos los candidatos a suceder a António Guterres como el máximo jefe del organismo.

En un discurso en el que varió del español al inglés, Grynspan señaló que el mundo se enfrenta al aumento de los conflictos armados y las «nuevas formas devastadoras de guerra».

«Los marcos que nos garantizaban la seguridad de las armas nucleares, químicas y biológicas se ven erosionados ante nuestros propios ojos», agregó.

Por ello, aseguró, si es elegida secretaria general será «la primera que tome el teléfono e irá allá donde se libren las guerras», hablando con todas las partes del conflicto, los países que forman el Consejo de Seguridad y los Estados miembros de la ONU.

La economista ha desempeñado diversos puestos dentro de las Naciones Unidas y desde 2021 ejerce como secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), si bien ha decidido apartarse temporalmente de este cargo para centrarse en su candidatura a secretaria general.

Durante su mandato en la UNCTAD, estuvo en la mesa de negociación de la Iniciativa del Mar Negro, un acuerdo alcanzado en 2022 entre Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU para permitir la exportación segura de cereales, fertilizantes y otros productos alimenticios desde los puertos ucranianos del Mar Negro.

Antes de incorporarse a la ONU, fue vicepresidenta de Costa Rica, ministra de Vivienda, ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de Hacienda.

La costarricense aseguró haber escuchado las críticas que señalan que la organización debe centrarse más, ser más útil y tener una mayor capacidad de respuesta, y destacó que su reforma será una de sus prioridades.

Como parte de esa reforma, abogó por un Consejo de Seguridad adaptado a la realidad: «Yo también procedo de una región que se siente infrarrepresentada (…). La primera cosa que haré si asumo el cargo será entablar un diálogo permanente y constante con los miembros y con el Consejo», apuntó.

¿La primera secretaria general?

De ser seleccionada, Grynspan se convertiría en la primera mujer en ocupar este puesto en la historia de las Naciones Unidas.

En este contexto, la candidata subrayó que la ONU debe colaborar con la sociedad civil y, en particular, con las mujeres y sus organizaciones «para maximizar el impacto» del organismo.

«Las mujeres no son una cuestión secundaria. Somos la mitad de la población. Se nos debe considerar no por nuestras vulnerabilidades sino por nuestra capacidad», subrayó.

Apostó, además, por el multilateralismo en un momento en que el mundo se enfrenta a una «transformación profunda, la vuelta de la multipolaridad, la llegada de la inteligencia artificial, el diseño de un nuevo comercio y la promesa de las tecnologías limpias».

Grynspan también se comprometió a garantizar un futuro en el que haya cabida para naciones grandes y pequeñas, y adelantó que estará «del lado de los países que se están desarrollando» y de los que están «en las fronteras del cambio», donde las tecnologías pueden acelerar el desarrollo.

Este martes intervino en estos diálogos la candidata chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi. Hoy, además de Grynspan, el expresidente de Senegal, Macky Sall, también dará a conocer su candidatura.

Está previsto que a finales de julio, tras los diálogos, los 15 miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento. EFE

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