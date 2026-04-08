Guardia Revolucionaria iraní advierte que no confía en EEUU y que responderá a agresiones

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Teherán, 8 abr (EFE).- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que “no tiene confianza” en las promesas de Estados Unidos y aseguró que responderá a cualquier agresión estadounidense o israelí que se produzca durante el alto el fuego acordado anoche.

“No confiamos en las promesas del enemigo y responderemos a cualquier agresión con un nivel superior”, indicó el cuerpo militar de elite en un comunicado recogido por agencia Tasnim. EFE

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