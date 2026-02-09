Guatemala aísla al líder de una pandilla que provocó la muerte de 11 policías

Las autoridades guatemaltecas aislaron en una celda sin electricidad ni «privilegios» a un jefe de la pandilla Barrio 18 que desató una reciente ola de violencia que dejó 11 policías muertos, informó este domingo el gobierno.

Miembros de Barrio 18, considerada «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró el «estado de sitio» por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.

En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Ochoa, alias «El Lobo», uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.

El jefe pandillero fue mostrado en una celda rectangular con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos dentro del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.

Con el semblante serio y la cabeza rapada, «El Lobo» permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.

Al finalizar los motines, Ochoa fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre. Momentos después ocurrieron los ataques contra los policías en distintos lugares.

«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios», señaló el presidente socialdemócrata.

El Sistema Penitenciario agregó que la «nueva área», resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de «alta peligrosidad» que estarán «sin privilegios» ni electricidad.

«En el caso de ‘El Lobo’, quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo», añadió la agencia estatal de noticias AGN.

El Ejército, que habilitó las celdas, precisó que los módulos serán «temporales» mientras se repara la cárcel dañada en el motín.

Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.

