Guatemala alerta a sus ciudadanos en Venezuela tras la operación militar de Estados Unidos

1 minuto

Ciudad de Guatemala, 3 ene (EFE).– El Gobierno de Guatemala emitió este sábado una alerta para sus ciudadanos residentes en Venezuela, instándoles a tomar precauciones tras la operación militar de Estados Unidos que terminó con la captura de su mandatario, Nicolás Maduro, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

La Cancillería guatemalteca detalló que tiene constancia de 26 connacionales radicados en territorio venezolano, quienes, según los reportes oficiales, se encuentran en buen estado.

No obstante, ante el complejo escenario de seguridad, el Ejecutivo de Bernardo Arévalo de León ha dispuesto canales de comunicación directa para facilitar la asistencia consular de emergencia, un apoyo que se canalizará a través de las secciones consulares en Ciudad de Panamá y Bogotá.

Además, Arévalo de León hizo un llamado a través de sus canales oficiales para «cesar cualquier acción militar unilateral» y apegarse a los principios de la Carta de la ONU.

«La paz y el respeto al derecho internacional es el claro camino que debemos seguir», enfatizó el mandatario.

Esta reacción ocurre después de que Guatemala expresara su «profunda preocupación» por el uso de la fuerza en la región, subrayando que, pese a su relación con Washington, debe prevalecer el respeto a la soberanía y la integridad territorial para evitar una mayor escalada de violencia. EFE

