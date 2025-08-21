The Swiss voice in the world since 1935

Guatemala autoriza la permanencia de 161 mexicanos que huyeron del narco

Guatemala otorgó un permiso de permanencia por razones humanitarias a 161 mexicanos, incluidos 69 niños, que se refugiaron en una aldea fronteriza tras huir de la violencia del narcotráfico en su país, informó este miércoles el gobierno.

El lunes, el Instituto Guatemalteco de Migración indicó que unos cien mexicanos habían huido del estado de Chiapas, sacudido en los últimos meses por enfrentamientos entre cárteles.

El año pasado hubo una situación similar, con la huida a Guatemala de unos 600 mexicanos, quienes retornaron a sus casas casi siete meses después.

«En total, 39 familias fueron entrevistadas y beneficiadas con este pase humanitario, además de recibir atención» en una aldea del departamento de Huehuetenango, dijo Migración en un comunicado.

Detalló que se trata de 92 adultos y 69 niños, quienes «se desplazaron hacia Guatemala derivado de la conflictividad que persiste en el estado de Chiapas».

Sin embargo, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven, aseguró este miércoles que «no es un desplazamiento forzado por la violencia», pues en la región no se registran choques desde hace meses.

Según Llaven, se trata de una movilización de familiares de 50 presuntos delincuentes que «se dieron a la fuga» hacia Guatemala, luego de que la justicia en México ordenara su arresto por delitos como homicidio, desaparición de personas y extorsión.

«De manera voluntaria están migrando (…) en busca de sus familiares» prófugos, declaró el fiscal a la televisora Milenio, y dijo que las autoridades mexicanas gestionan fichas de Interpol para lograr su captura.

De acuerdo con Migración en Guatemala, la mayoría de los mexicanos permanecen en un albergue habilitado en el salón de usos múltiples, pero otros fueron acogidos por pobladores o alquilan viviendas.

En la aldea hay vigilancia de la Policía Nacional Civil y del Ejército de Guatemala, puntualizó Migración.

Chiapas sufre por la violencia ligada al crimen organizado. Según analistas, los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa se disputan las rutas de tráfico de drogas en la zona.

El viernes pasado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a fortalecer la seguridad en la frontera con Guatemala, en una reunión con su par guatemalteco, Bernardo Arévalo.

La primera cita entre ambos mandatarios tuvo lugar dos meses después de una incursión de policías mexicanos en territorio guatemalteco en persecución de supuestos narcos, que provocó una protesta de Guatemala y un pedido de disculpa de México.

