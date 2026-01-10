Guatemala cerró 2025 con una inflación del 1,65 %, por debajo de la meta oficial

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 10 ene (EFE).– Guatemala cerró 2025 con una inflación interanual del 1,65 %, lo que supone el registro más bajo en más de una década y sitúa el indicador fuera del rango meta oficial, según datos publicados este sábado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en diciembre una variación mensual del 0,07 %, con lo que el ejercicio cerró con una inflación acumulada del 1,65 %.

Esta cifra representa una notable desaceleración en el aumento del nivel general de precios frente a años previos y se sitúa lejos del pico del 9,24 % alcanzado en diciembre de 2022.

Por categorías, los mayores incrementos mensuales se observaron en productos básicos como la carne fresca de res, el tomate, el café y el pan.

En contrapartida, las bajas en los precios de los combustibles y la división de transporte contribuyeron a mantener el índice general en niveles mínimos históricos, según el informe oficial.

Este ritmo inflacionario implica que los precios en el país se han mantenido estables.

Sin embargo, que la cifra se ubique por debajo del rango objetivo del Banco de Guatemala (Banguat) —fijado entre el 3 % y el 5 %— puede ser señal de un enfriamiento del consumo interno, en el que las familias adquieren menos bienes de lo esperado.

En sus perspectivas macroeconómicas para 2026, presentadas en diciembre pasado, el Banguat prevé que la inflación se normalice y retorne gradualmente hacia el valor central del 4 %.

No obstante, la banca central advirtió sobre factores externos que podrían presionar los precios al alza, como el posible encarecimiento del petróleo por tensiones geopolíticas y la incertidumbre en las políticas comerciales de los principales socios del país. EFE

ao/mt/cpy