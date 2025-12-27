Guatemala decreta 3 días de luto por accidente de autobús en el que murieron 15 personas

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 27 dic (EFE).- El Gobierno de Guatemala decretó este sábado tres días de luto por la muerte de 15 personas en un accidente de tránsito registrado en el oeste del país centroamericano.

«Lamento profundamente la tragedia ocurrida en la carretera Interamericana», expuso el presidente local, Bernardo Arévalo de León, mediante sus canales oficiales de comunicación.

«Ante este hecho, he decidido decretar tres días de luto nacional por las víctimas del accidente de bus», añadió.

El accidente de transporte público dejó el viernes por la noche 15 personas fallecidas (incluida una menor de edad) y al menos 19 heridas, según fuentes oficiales.

Los Bomberos Voluntarios del país centroamericano detallaron a medios locales en el lugar del accidente que se movilizaron más de 18 ambulancias para atender la tragedia.

El percance se registró 175 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala, específicamente a la altura del municipio de Nahualá en el departamento (provincia) de Sololá.

Según medios locales, el autobús, con casi medio centenar de personas a bordo, se precipitó a un barranco de al menos 50 metros de profundidad bajo circunstancias que las autoridades investigan.

En febrero pasado, otro accidente de un autobús dejó 54 personas fallecidas en Ciudad de Guatemala al quedarse sin frenos y caer de igual manera en un barranco.

El Ministerio Público (Fiscalía) ya se encuentra en el lugar para certificar las causas del accidente, que tuvo lugar en la noche del viernes.

Una de las familiares de las víctimas indicó a periodistas en el lugar que se enteró acerca del percance debido a las redes sociales.

«Desconocemos cómo fue el accidente. A la hora que intentamos comunicarnos con él no contestó y empezamos a buscar información y en las redes habían vídeos de que se había desbaratado la camioneta», manifestó María López Gramajo, hermana de Bernán Esaú López, uno de los fallecidos en la tragedia, quien se dirigía desde Antigua Guatemala al departamento de San Marcos. EFE

