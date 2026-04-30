Guatemala detiene a dos empleados públicos por nexos con un prófugo mexicano

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Ciudad de Guatemala, 30 abr (EFE).- Las autoridades guatemaltecas capturaron este jueves a dos empleados públicos por su presunta vinculación con el caso de un prófugo mexicano detenido el pasado 24 de abril en Argentina.

El Ministerio Público (Fiscalía) explicó que los arrestos se registraron durante el operativo denominado ‘Guachicoleros del Renap’, ejecutado mediante tres allanamientos en el municipio de San José del Golfo, en el departamento de Guatemala (centro).

Los trabajadores del Registro Nacional de las Personas (Renap) fueron identificados como Y. A. Mayén, operadora registral señalada de supresión y alteración del estado civil, y L. R. López, acusado de incumplimiento de deberes.

La Fiscalía detalló que ambos empleados habrían aprovechado sus cargos para facilitar ilegalmente un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco al mexicano Fernando Farías Laguna, el cual fue emitido bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.

De acuerdo con las investigaciones, con esta identidad falsa el ciudadano mexicano —acusado en su país de tráfico de hidrocarburos— logró viajar a Argentina, donde fue localizado y capturado hace una semana.

«Estos hechos responden a conductas individuales de los señalados trabajadores, quienes habrían participado de forma directa en el hecho delictivo, actuando de manera dolosa», subrayó el Renap en un comunicado oficial tras las capturas.

La institución confirmó que ha iniciado los procesos administrativos correspondientes, incluyendo «acciones de despido», y subrayó que estos hechos «no representan el funcionamiento institucional» de la entidad, por lo que colabora con el Ministerio Público para garantizar la «seguridad jurídica del sistema registral».

El mexicano detenido en Argentina, que posee el rango de contraalmirante, es señalado de liderar una red de tráfico de combustibles (conocido en México como huachicoleo) y se encontraba prófugo de la justicia desde agosto de 2025. EFE

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