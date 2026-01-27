Guatemala incauta casi 3 toneladas de cocaína en contenedores procedentes de Costa Rica

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 27 ene (EFE).- Las autoridades de Guatemala informaron este martes del decomiso en las últimas horas de una tonelada de cocaína, que se suma a casi otras dos incautadas desde el domingo pasado en uno de los puerto más importante del país y dentro de contenedores procedentes de Costa Rica.

«Estamos golpeando al narcotráfico en su núcleo», dijo en una conferencia de prensa el ministro de Gobernación (Interior), Marco Antonio Villeda, en la que detalló que el domingo y lunes se decomisaron más de 1,9 toneladas de cocaína y este martes otros mil kilos en contenedores en el Puerto Quetzal, uno de los dos más importantes del país, ubicado en las costas al océano Pacífico.

Los contenedores con la droga llegaron procedentes de Costa Rica, de acuerdo con el portavoz de la Policía, Jorge Aguilar.

De acuerdo con el ministro Villeda, las casi tres toneladas de cocaína están valoradas en 26 millones de dólares aproximadamente.

Por su parte, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, indicó en la misma conferencia que la lucha contra el narcotráfico continúa, ya que el martes se capturó a un presunto narcotraficante para su extradición a Estados Unidos.

Se trata de Alex Javier Cardona Estrada, de 43 años, quien es conocido como «Chele Peña», por una orden de detención emitida en agosto de 2023. El arresto se registró en el departamento de Zacapa, en el este del territorio.

El año pasado, Guatemala decomisó 9,8 toneladas de cocaína y capturó a 19 narcotraficantes solicitados en extradición por la justicia de Estados Unidos.

La cifra fue menor a las 18,2 toneladas del mismo estupefaciente que las autoridades incautaron en durante 2024, año en el que también fueron detenidos 18 traficantes de droga a petición de EEUU. EFE

oro-jcm/gf/nvm

(foto) (video)