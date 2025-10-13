Guatemala recibe un primer vuelo de EEUU con deportados de otro país

Guatemala recibió este viernes un primer grupo de nacionales de otro país deportados por Estados Unidos, indicaron las autoridades, que cumplen con una promesa realizada en febrero al secretario de Estado Marco Rubio.

En un comunicado, el Instituto Guatemalteco de Migración dijo que «atendió la recepción de 3 personas hondureñas y 56 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos».

«En el caso de las personas hondureñas, fueron llevadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros -CAMIEX– para posteriormente ser trasladadas a Honduras», añadió el texto.

En febrero, al recibir a Marco Rubio, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, anunció un acuerdo para incrementar en un 40% el número de vuelos de personas deportadas, «tanto de retornados connacionales, como de extranjeros».

El año pasado, bajo la administración del demócrata Joe Biden, Guatemala recibió 508 vuelos desde Estados Unidos en los que fueron deportadas 61.680 personas, entre hombres, mujeres y niños, un récord.

En 2023, Estados Unidos deportó a 55.302 guatemaltecos.

