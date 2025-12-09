Guatemala reduce un 27 % las muertes infantiles por desnutrición aguda en 2025

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 9 dic (EFE).- Las muertes de niños menores de cinco años por desnutrición aguda en Guatemala se redujeron un 27 % entre enero y noviembre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024, según estadísticas oficiales.

De acuerdo con el informe divulgado este martes por la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (DEGR/MSPAS), se contabilizaron 51 menores fallecidos este año. Esta cifra es inferior en 19 casos a los 70 decesos de niños que se registraron en los once meses de 2024 en el país por desnutrición aguda.

El informe detalla que, entre el 1 de enero y el 29 de noviembre, fueron notificados 267 defunciones de niños menores de cinco años a nivel nacional por desnutrición. Sin embargo, el MSPAS sostiene que, tras haber concluido el análisis del 83,5 % (223 casos) de las muertes notificadas, se han confirmado 51 defunciones. El resto sigue bajo estudio.

En el mismo periodo del año pasado, se habían notificado 328 casos de muertes por desnutrición aguda, de los cuales las autoridades solo confirmaron 70.

El informe oficial da cuenta también de 21.091 casos de desnutrición aguda en niños menores de cinco años en todo el territorio guatemalteco. De este total, el 17,25 % (3.638 casos) fueron considerados como “graves”.

Según la cartera de Salud, los casos registrados han sido reportados por 336 municipios de los 340 que tiene Guatemala, pero ello no significa que los cuatro restantes no hayan tenido niños con desnutrición.

El número de casos de menores con esta enfermedad durante 2025 fue menor en casi un 23% a los 27.358 que se reportaron durante el mismo periodo de 2024. EFE

