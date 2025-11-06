Guatemala roza los 44.000 deportados en 2025, la mayoría procedentes de EE.UU.

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 6 nov (EFE).- Al menos 43.768 migrantes guatemaltecos han sido deportados en lo que va de 2025, la mayoría de ellos desde Estados Unidos (EE.UU.), según estadísticas oficiales divulgadas este jueves.

De acuerdo con las cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), que abarcan desde el 1 de enero hasta el 5 de noviembre, de los casi 44.000 deportados desde EE.UU. y México, las autoridades migratorias estadounidenses retornaron al país centroamericano a 38.057 personas que se encontraban en situación migratoria irregular.

Además, del total de deportados por vía aérea y terrestre desde esos dos países, el 87,09 por ciento corresponde a hombres adultos.

Los meses que registraron el mayor número de deportaciones conjuntas desde México y EE.UU. fueron octubre, con 6.161 retornados, y septiembre, con 5.491.

El IGM detalla que la mayoría de los deportados en 2025 son originarios de provincias con población mayoritariamente indígena. Las principales son Huehuetenango, con 8.102 casos, San Marcos, con 5.941, y Quiché, con 4.515.

Guatemala cerró el 2024 con un total de 76.768 guatemaltecos deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y México, de acuerdo con los registros oficiales.

Del total del año pasado, 68.286 de los retornados desde EE.UU. eran adultos, de ellos 50.610 hombres y 17.676 mujeres, siendo el resto menores de edad.

La cifra de deportados en 2024 fue, sin embargo, inferior a los 79.697 migrantes guatemaltecos que Estados Unidos y México retornaron en 2023, entre los que se contabilizaron 16.273 menores de edad.

El endurecimiento de las leyes migratorias en Estados Unidos no ha sido obstáculo para que miles de guatemaltecos se arriesguen a diario a cruzar de manera irregular las fronteras para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

En febrero de este año, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se comprometió con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, a recibir un 30 % más de vuelos de deportación.

Solo en territorio estadounidense se estima que residen unos 3,6 millones de migrantes guatemaltecos, la mayoría en condición irregular, según cifras de la Red Consular en EE.UU. EFE

oro/ao/mt/nvm