Guatemala se despide con triunfo 3-1 y envía a Surinam a la repesca

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 18 nov (EFE).- La selección de Guatemala venció este martes por 3-1 a Surinam en el cierre de la fase de grupos de las eliminatorias de la Concacaf, un resultado que, combinado con la victoria de Panamá, privó al conjunto caribeño del boleto directo al Mundial 2026 y lo relegó a la repesca intercontinental.

En el estadio Manuel Felipe Carrera ‘El Trébol’, la escuadra guatemalteca, ya sin opciones matemáticas de clasificar, jugó por el honor y brindó una última alegría a su afición frente a un rival que llegó como líder del grupo A, pero que sucumbió ante la presión.

Aunque Guatemala dominó el ritmo en la primera parte, el marcador no se movió hasta el complemento. Darwin Lom abrió la cuenta al minuto 52 con un certero cabezazo tras centro de Óscar Santis, desestabilizando el esquema de los visitantes.

Apenas cinco minutos después, Olger Escobar, quien acababa de ingresar, amplió la ventaja definiendo con calidad tras un pase filtrado de Rudy Muñoz. La fiesta local continuó al minuto 65, cuando Óscar Santis eludió al arquero en una jugada individual para decretar la goleada temporal.

Surinam, obligada a ganar para asegurar el primer lugar, se vio superada anímicamente al conocer que Panamá vencía simultáneamente a El Salvador. El descuento llegó muy tarde, en el minuto 93, mediante un autogol del defensor Nicolás Samayoa.

Con este desenlace, Panamá clasifica de forma directa al Mundial, Surinam deberá buscar su boleto en el repechaje, y Guatemala cierra el ciclo eliminatorio lavando su imagen en casa.

Ficha técnica:

3. Guatemala: Nicholas Hagen; Nicolás Samayoa, José Pinto, José Morales, Aaron Herrera; Pedro Altán (Escobar, m.56), José Rosales (Saravia, m.72), Jonathan Franco; Darwin Lom (Rubín, m.68), Rudy Muñoz (López, m.73) y Óscar Santis (Evans, m.68).

Seleccionador: Luis Fernando Tena.

1. Surinam: Warner Hahn; Myenty Abena (Denswil, m.79), Shaquille Pinas, Djavan Anderson, Ridgeciano Haps (Balker, m.62); Dhoraso Klas (Misidjan, m.62), Justin Lonwijk (Grot, m.45), Kenneth Paal; Tjaronn Chery, Richonell Margaret y Denzel Jubitana (Becker, m.53).

Seleccionador: Stanley Menzo.

Goles: 1-0, m.52: Darwin Lom. 2-0, m.57: Olger Escobar. 3-0, m.65: Óscar Santis. 3-1, m.90+3: Nicolás Samayoa (autogol).

Árbitro: Juan Calderón, de Costa Rica. Amonestó a José Rosales (m.55) de Guatemala y a Kenneth Paal (m.88) de Surinam.

Incidencias: Partido de la sexta y última fecha del Grupo A de las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026, disputado en el estadio Manuel Felipe Carrera (El Trébol) en la Ciudad de Guatemala. EFE

