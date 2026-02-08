Guatemala traslada a líderes de pandillas presos a nuevas celdas sin «privilegios»

Ciudad de Guatemala, 8 feb (EFE).- El Gobierno de Guatemala trasladó a varios presos de alto perfil a nuevas celdas donde no cuentan con «privilegios», según afirmó este domingo el presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo de León.

Entre los reos transferidos a sus nuevas cárceles se encuentra el líder de la pandilla Barrio 18, Aldo Ochoa Mejía, precisó el gobernante.

«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios», expuso Arévalo de León mediante sus canales oficiales de comunicación.

Las palabras del mandatario hacen referencia a un conjunto de solicitudes emitidas por parte de los reos en enero pasado y que desembocaron en motines en tres cárceles el 17 de enero.

Un día después, el 18 de enero, supuestos pandilleros del Barrio 18 asesinaron a 11 policías en un ataque coordinado en distintos puntos de la Ciudad de Guatemala en represalia contra las autoridades por repeler dichos motines.

El Gobierno de Arévalo de León detalló este domingo que los reos de alto perfil, incluyendo a Ochoa Mejía, fueron trasladados a una nueva área de la cárcel de alta seguridad denominada Renovación I, donde se encuentran desde el año pasado.

La prisión está en el departamento (provincia) de Escuintla, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala, y sufrió daños durante los motines de enero.

«La acción busca fortalecer la seguridad de estos reos y garantizar que no puedan tener contacto con el exterior del centro carcelario y así evitar que pueda cometer u ordenar actos ilegales», afirmó este domingo el Gobierno.

Los nuevos espacios donde quedaron privados de libertad son contenedores de camiones de transporte adaptados como celdas, con barrotes y ventanas, según las imágenes divulgadas por el mismo Arévalo de León.

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales Renovación I después de una masacre registrada en un sepelio, ordenada presuntamente desde la prisión.

Es también desde las cárceles donde cada año se ordenan miles de extorsiones a comerciantes y empresarios guatemaltecos, que pagan millones de quetzales para evitar ser asesinados a manos de los pandilleros. EFE

