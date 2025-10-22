Guatemala vence por 13-2 a Panamá en la final del sóftbol de los Juegos Centroamericanos

2 minutos

Ciudad de Guatemala, 21 oct (EFE).- Guatemala se impuso este martes a Panamá por marcador de 13-2 en la final del sóftbol masculino de los Juegos Centroamericanos, mientras Honduras consiguió la medalla de bronce.

La novena guatemalteca ratificó su condición de favorita y con un marcador de 13-2, por nocaut en solo cuatro entradas, superó a Panamá para llevarse la presea de oro.

El seleccionado local contó esta noche con el apoyo de su afición en el diamante Carlos Cano, ubicado a pocos kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, para obtener el primer puesto tal y como sucedió en la última edición del evento (en Nicaragua en 2017).

El poderío guatemalteco se hizo evidente desde la primera entrada, al ponerse en ventaja por 3-0 y no mirar atrás hasta ganar el partido en solo cuatro episodios de los siete programados, pese a los intentos de Panamá con cuatro lanzadores por recortar su ofensiva.

Sin embargo, Panamá consiguió con el segundo lugar clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo el próximo año en República Dominicana.

«Nos sentimos un poco triste porque todos queremos el oro, pero estamos también contentos por el sacrificio que ha hecho cada jugador en este torneo», dijo a EFE el entrenador de la selección de Panamá, Jorge Espino.

Por su parte, el manager de la selección de Guatemala, José Gándara, calificó el oro como «un excelente resultado» y valoró que su país «sigue siendo el rey del área» en el sóftbol. Además, recordó que Guatemala está ubicado en el puesto 12 del ránking a nivel mundial.

Los Juegos Centroamericanos empezaron el pasado 17 de octubre y se extenderán hasta el día 30 de este mes, con los locales como principales favoritos para llevarse la mayor cantidad de medallas. EFE

jcm/fa/gbf

(foto) (video)