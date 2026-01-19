Guatemala vive su primer día en estado de sitio y recuerda a nueve policías asesinados

3 minutos

Ciudad de Guatemala, 19 ene (EFE).- Guatemala vive este lunes su primer día bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, tras la ola de violencia que sacudió al país centroamericano el fin de semana con motines en las cárceles y el asesinato de nueve policías a manos de presuntos pandilleros.

Uno de los gendarmes que había resultado herido durante los ataques registrados el domingo falleció en las últimas horas, lo que elevó a nueve la cifra de agentes muertos en esta arremetida, un ataque coordinado por presuntos pandilleros en represalia por que las autoridades retomaron el control de las cárceles después de un motín el sábado en tres prisiones distintas.

Esta mañana a primera hora, la Policía Nacional Civil recordó a sus «héroes caídos» en un acto con la presencia del ministro de Gobernación (Interior), Marco Villeda, y del mandatario, que la noche del domingo decretó un estado de sitio que se prolongará 30 días, una medida que permitirá al Gobierno capturar sin orden judicial a los sospechosos de terrorismo o sedición.

«El país no puede ceder y aquí frente a ustedes lo digo con orgullo y con un nudo en la garganta: nuestros agentes cumplieron (…) Hoy queremos recordar sus nombres, porque pronunciarlos es reconocer que existieron, que entregaron y que importan (…) no se van al olvido. Se van cono honor», dijo Villeda, visiblemente afectado.

Los policías asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).

El estado de sitio, establecido por la Constitución para enfrentar amenazas como el terrorismo y la sedición, deberá ser ratificado por el Congreso en los próximos tres días.

Los ataques del domingo provocaron que las clases se suspendieran este lunes en el ámbito público y privado, aunque Arévalo de León puntualizó que esperan que la rutina de la población no se vea afectada por el estado de sitio.

Las labores cotidianas continúan de manera normal, aunque con un flujo menor de movilización por parte de la población, tanto por la suspensión de clases como por algunas entidades privadas que decidieron llevar a cabo su trabajo de manera virtual y no presencial.

De igual manera, en el mismo sentido, en los mercados por ejemplo, hay una disminución de compradores en comparación con un lunes habitual.

«No permitiremos que la violencia y la intimidación dicten el rumbo de Guatemala», dijo Arévalo la noche del domingo en un mensaje a la Nación, en la que afirmó que los criminales «están desesperados» porque la estrategia del Gobierno en su contra «está teniendo éxito».

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores. EFE

jcm/gf/jrh

(foto) (video)