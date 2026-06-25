Guatemala y Belice piden apoyo a la OEA ante el fallo de la CIJ por su disputa territorial

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Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- Los gobiernos de Guatemala y Belice solicitaron este miércoles a la Organización de los Estados Americanos (OEA) su acompañamiento institucional y técnico para la fase posterior al fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre su histórico litigio territorial.

Reunidos en el marco de la 56 Asamblea General de la OEA, el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, y el director ejecutivo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Belice, Oscar Arnold, reafirmaron su compromiso de acatar la decisión de la CIJ como «definitiva y vinculante», al tiempo que instaron al organismo a colaborar en la futura demarcación fronteriza, según una declaración conjunta suscrita en Ciudad de Panamá.

Ambos países mantienen desde hace décadas una disputa debido al reclamo de Guatemala sobre una parte del territorio continental, insular y marítimo de Belice.

En 2008, bajo el auspicio de la OEA, firmaron un acuerdo especial para someter el caso a la CIJ, tribunal que actualmente delibera la resolución definitiva tras someter la consulta a plebiscitos populares en ambas naciones.

«Solicitamos a la Secretaría General de la OEA que, con el apoyo del Grupo de Amigos y la comunidad internacional, desempeñe un papel facilitador y de acompañamiento a las Partes en el cumplimiento de las obligaciones que emanen del fallo, en el marco de los acuerdos vigentes entre Belice y Guatemala», señala el documento oficial divulgado por el propio organismos regional, que celebra su encuentro anual en Panamá.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala reconoció y agradeció el apoyo financiero de la Unión Europea durante las últimas dos décadas y que le han dado soporte operativo para la Oficina de la OEA en la Zona de Adyacencia, una franja que divide temporalmente a ambos Estados y que ha sido clave para evitar incidentes en la región fronteriza antes de la sentencia. EFE

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