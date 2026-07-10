Guatemala y Reino Unido firman acuerdo para el desarrollo del MetroRiel

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Ciudad de Guatemala, 9 jul (EFE).- Los gobiernos de Guatemala y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte firmaron este jueves un memorando de entendimiento para iniciar una cooperación técnica destinada al desarrollo del MetroRiel, un sistema de transporte masivo metropolitano que busca aliviar el colapso vial en la capital guatemalteca.

El acuerdo, suscrito en el Palacio Nacional de la Cultura, sede de actos oficiales del Ejecutivo, por el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, y la embajadora británica, Juliana Correa, establece un marco de colaboración para diseñar la hoja de ruta de la obra, desde su planificación hasta las condiciones de su futura implementación.

«La firma de este acuerdo es un paso inicial en un camino largo. Nos permitirá contar con el respaldo técnico necesario para asegurar el éxito de este proyecto. Y nos permitirá tomar decisiones con transparencia y sin corrupción», enfatizó el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien asistió como testigo de honor.

Por su parte, la embajadora británica en Guatemala, Juliana Correa, resaltó el valor del modelo de cooperación de Gobierno a Gobierno para fortalecer las instituciones locales.

«Nuestra experiencia nos ha enseñado que las grandes obras no dependen únicamente de la ingeniería o de la construcción, también requieren instituciones sólidas y coordinadas, planificación estratégica y buena gobernanza. Precisamente en esos ámbitos es donde creemos que esta asociación puede aportar valor», afirmó la diplomática.

El MetroRiel es uno de los 13 proyectos de infraestructura priorizados por el Gobierno de Arévalo de León para modernizar la conectividad en el área metropolitana, una región que abarca la Ciudad de Guatemala (capital) y sectores de varios municipios aledaños, que concentra a más de cinco millones de personas y donde no se ejecutan obras ferroviarias de gran envergadura desde hace más de medio siglo.

Según informaron ambos gobiernos en un comunicado, el Reino Unido e Irlanda del Norte aportarán, a través de su Departamento de Negocios y Comercio, su experiencia en la estructuración de proyectos complejos de alta escala.

El documento oficial detalla que la iniciativa pretende reducir los tiempos de traslado de los ciudadanos, mitigar las emisiones de carbono y conectar eficientemente las principales zonas urbanas del país de forma transparente. EFE

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