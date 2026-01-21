Guinea-Bisáu anuncia elecciones generales para diciembre de 2026 tras el golpe de Estado

2 minutos

Nairobi, 21 ene (EFE).- El presidente interino y líder de la junta militar de Guinea-Bisáu, general Horta N’ta, que gobierna desde el golpe de Estado del 26 de noviembre pasado, decidió este miércoles que el país celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 6 de diciembre de este año.

En un decreto subrayó que se están cumpliendo las condiciones para un proceso “electoral libre, justo y transparente”.

La fecha se estableció tras reuniones separadas con el primer ministro, el ministro de Administración Territorial, el Alto Mando Militar, el Consejo Nacional de Transición y la Comisión Electoral Nacional (CNE), con el objetivo de evaluar las condiciones para llevar adelante los comicios, según medios locales.

El presidente de la CNE, M’pabi Cabi, informó al general N’ta de que se deberá realizar una campaña completa de registro de votantes, tanto a nivel nacional como en la diáspora, debido a que los datos disponibles serían inconsistentes.

El decreto fue publicado diez días después de que el presidente de Sierra Leona y líder en ejercicio de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), Julius Maada Bio, visitara la capital del país, Bisáu, e instara a la junta militar a una transición corta liderada por un gobierno inclusivo.

La Cedeao advirtió de que se aplicarán sanciones selectivas a cualquier persona o grupo que obstaculice el retorno al orden constitucional.

El general Horta N’ta, exjefe del Estado Mayor del derrocado presidente Umaro Sissoco Embaló, fue nombrado «presidente de transición» por un año y tomó el poder mediante un golpe que tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre pasado.

Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y desde allí viajó a República del Congo, y su principal rival, Fernando Dias da Costa, se habían proclamado vencedores de los comicios.

El golpe fue condenado por la Cedeao, Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana, así como la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP), que exigen el restablecimiento inmediato del orden constitucional.

Guinea-Bisáu se considerada uno de los países más inestables de África y desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cinco golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003, 2012 y 2025). EFE

aam/pa/psh