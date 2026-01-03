Guinea Ecuatorial designa la Ciudad de la Paz como nueva capital administrativa del país

Malabo, 3 ene (EFE).- El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, designó mediante un decreto-ley como nueva capital administrativa del país, en vez de Malabo, la Ciudad de la Paz, construida en los últimos años en la zona continental del país, con el objetivo de «descentralizar» el poder.

«La República de Guinea Ecuatorial, en el marco de su política de desarrollo equilibrado, cohesión territorial y modernización de la gestión pública, reconoce la necesidad de adoptar medidas que permitan desconcentrar y descentralizar las funciones estatales, fomentando un desarrollo socioeconómico armónico en todas las regiones del país», señaló el decreto-ley leído a última hora del viernes en la televisión ecuatoguineana.

El texto argumenta que, en las últimas décadas, las ciudades de Malabo (situada en la isla de Bioko) y Bata (que funciona como capital de la región continental) han experimentado un «crecimiento urbano acelerado» debido a la constante migración de población desde las zonas rurales a estas urbes, donde se han concentrado la mayor parte de infraestructuras de servicios públicos y oportunidades laborales.

«El crecimiento desordenado ha generado retos significativos en materia de planificación urbana, presión sobre los servicios básicos, aumento de la desigualdad regional y sobrecarga en las redes de transporte y comunicación», lamentó el decreto-ley.

La Ciudad de la Paz, también conocida como Djibloho u Oyala, es un ambicioso proyecto urbano iniciado hace más de una década y concebido desde su inicio como futura capital administrativa y política del país.

Se encuentra a unos 70 kilómetros por carretera del distrito de Mongomo, donde nació el presidente ecuatoguineano y cerca del vecino Gabón.

Djibloho, inaugurada como provincia en 2017, se sitúa en la zona territorial del país, incluye modernas infraestructuras y edificios institucionales y fue diseñada por un estudio portugués de arquitectura y urbanismo.

«La Ciudad de la Paz, por su localización geográfica estratégica, sus potencialidades de expansión urbana, su capacidad para acoger infraestructuras administrativas modernas y su conectividad con otras regiones, se presenta como la opción idónea para albergar la capital», aseveró el texto.

También destacó la necesidad de garantizar la «seguridad» frente a los riesgos «tanto internos como externos», al referirse a varias «tentativas de desestabilización» en el país en las últimas décadas.

Sin embargo, el proyecto ha sido criticado por el riesgo de destrucción de masa forestal de la cuenca del Congo, que acoge el segundo mayor bosque tropical y tiene la mayor capacidad de absorción de carbono del planeta (más que el Amazonas).

La cuenca del Congo, que se extiende en siete países, también contiene la mayor turbera tropical de la Tierra y es un importante reservorio de biodiversidad.

Desde su independencia de España en 1968, Guinea Ecuatorial está considerada por organizaciones pro derechos humanos como uno de los países más represivos y corruptos del mundo.

Obiang, de 83 años, gobierna el país con mano de hierro desde 1979, cuando derrocó a su tío Francisco Macías en un golpe de Estado, y es el presidente que lleva más tiempo en el poder del mundo. EFE

