Guterres advierte de un mundo en «caos» y pide reforma de ONU que refleje el mundo actual

1 minuto

Naciones Unidas, 15 ene (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este jueves ante la Asamblea General que el mundo atraviesa un «caos», dominado por «conflictos, impunidad, impredecibilidad y desigualdad», en un momento especialmente delicado para el organismo y su financiación.

«Estamos en un mundo marcado por divisiones geopolíticas contraproducentes, con violaciones flagrantes del derecho internacional y recortes masivos en la ayuda al desarrollo y humanitaria», denunció en su último discurso anual de prioridades antes de dejar la Secretaría General a finales de este año.

Guterres agregó que todo eso está «socavando los cimientos de la cooperación global y poniendo a prueba la resiliencia del multilateralismo», y que la ONU necesita «reformas que reflejen el mundo actual». EFE

jco/syr/rcf

(Foto) (Vídeo)