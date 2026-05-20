Guterres dice que la preocupación por la situación humanitaria en Cuba «crece cada día»

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Naciones Unidas, 20 may (EFE).- El portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles que la preocupación del máximo responsable de la organización por la situación humanitaria en Cuba «crece cada día» ante el deterioro de las condiciones de vida en la isla.

«El nivel de preocupación aumenta a diario, a medida que la situación humanitaria en Cuba se vuelve más compleja», indicó en rueda de prensa el portavoz, Stepháne Dujarric, que aseguró que el secretario general no habló sobre la situación en ese país durante la conversación telefónica que mantuvo ayer con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Estados Unidos está presionando a Cuba desde principios de año para que ponga en marcha profundas reformas políticas y económicas. Para ello ha impuesto un bloqueo petrolero a la isla, que la ONU ha calificado de contrario al derecho internacional, y ha aplicado nuevas sanciones, ampliamente contestadas por su carácter extraterritorial.

Cuba, que acumulaba ya seis años de profunda crisis económica, ha quedado prácticamente paralizada, de los hospitales a las gasolineras y del transporte público a las empresas estatales, con un enorme costo social. Los apagones desconectan amplias regiones del país durante días. EFE

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