Guterres pide a su sucesor independencia y reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

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Tokio, 20 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este miércoles a su futuro sucesor que mantenga la independencia del cargo y continúe abogando por reformar el Consejo de Seguridad.

«Aconsejo a mi sucesor que continúe luchando, que no guarde silencio y que reivindique la necesidad de establecer la justicia en el mundo mediante la reforma del Consejo de Seguridad», aseguró Guterres durante una rueda de prensa en Tokio.

El portugués, cuyo segundo mandato de cinco años finaliza en diciembre, destacó la importancia de garantizar la «independencia» del cargo, en un momento que definió como de «crisis por el comportamiento de las superpotencias que violan el derecho internacional».

«Cuando empecé (…) se suponía que el secretario general no debía hablar de esto», dijo Guterres sobre la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, donde los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido) tienen poder de veto frente a los diez miembros rotativos.

«Las cosas están empezando a cambiar e incluso los miembros permanentes reconocen que es necesaria una reforma», aseguró.

Guterres se ha mostrado muy crítico con el poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo, dos de los cuales (Estados Unidos y Rusia) han lanzado ofensivas militares en los últimos años contra otros países miembros de la ONU (Irán y Ucrania, respectivamente).

El portugués también destacó este miércoles que entre los cinco países con un puesto permanente en el Consejo hay tres europeos, uno asiático y uno norteamericano, pero ninguno de África o de América Latina.

«Este es un problema serio de legitimidad y efectividad», criticó el secretario general, que pidió aumentar tanto el número de miembros permanentes como el de no permanentes.

El próximo secretario general de la ONU asumirá el 1 de enero de 2027 y entre los nombres que suenan se encuentran el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), y la expresidenta chilena Michelle Bachelet.

También suenan como posibles candidatas Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; la ecuatoriana María Fernanda Espinosa; Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL; y Jacinda Ardern, exprimera ministra de Nueva Zelanda. EFE

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