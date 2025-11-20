Guterres pide un acuerdo equilibrado para desbloquear la negociación en la COP30

Belém (Brasil), 20 nov (EFE).- El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló este jueves en la cumbre climática COP30 en Belém que la vía para desatascar las negociaciones es un acuerdo que «equilibre» las demandas sobre financiación y aquellas sobre el fin de los combustibles fósiles.

Guterres dijo en rueda de prensa que cree que un acuerdo aún es «posible» y que todavía es pronto para hablar de «fracaso», pese a la falta de avance en las negociaciones sobre los temas más polémicos.

«Es posible llegar a un acuerdo por el que los países desarrollados aceptan involucrarse en este objetivo (de aumentar la financiación) y, al mismo tiempo, sus preocupaciones sobre mitigación (reducción de emisiones) son abordadas», declaró.

Respecto a financiación, el secretario general expresó su apoyo a triplicar los recursos destinados a acciones de adaptación, una demanda de los países en desarrollo que Brasil incluyó en un primer borrador de texto.

«Las necesidades de adaptación se están disparando», declaró, antes de apuntar que el principal fondo para financiar ese tipo de acciones se encuentra «bastante vacío».

Por otro lado, Guterres destacó que también se tienen que abordar las demandas de los países desarrollados sobre la necesidad de recortar emisiones procedentes de los combustibles fósiles, la principal causa del calentamiento global.

«Tenemos que movernos más rápido hacia un corte drástico en las emisiones», declaró, antes de dar la bienvenida al «creciente número de países» que apoyan un plan para llevar a cabo la transición energética.

En el primer borrador, Brasil lanzó, como una de las opciones a ser negociadas, la idea de una «hoja de ruta» para dejar atrás los combustibles fósiles, un tema que enfrenta fuertes resistencias de un grupo de países productores de petróleo.

Frente a las divergencias, Guterres pidió «flexibilidad» y «voluntad» para avanzar en las discusiones y «mantener viva» la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, establecida hace 10 años en el Acuerdo de París.

«Ninguna delegación se irá de aquí con todo lo que quiere», afirmó.EFE

