Guterres reafirma la posición de la ONU de «reducir tensiones» en una llamada con Maduro

2 minutos

Naciones Unidas, 17 dic (EFE).- El Secretario General de la ONU, António Guterres, reafirmó la posición de la organización de que los Estados miembros deben «ejercer la moderación, reducir tensiones y preservar la estabilidad regional» en una llamada este miércoles con el presidente del Gobierno de Venezuela, Nicolás Maduro.

Maduro llamó a Guterres para hablar de las tensiones actuales en el país sudamericano, divulgó en un comunicado la ONU este miércoles.

«Durante la llamada, el Secretario General reafirmó la posición de las Naciones Unidas sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el derecho internacional», señaló la ONU.

Naciones Unidas añadió que se tiene que «respetar la Carta de las Naciones Unidas, ejercer moderación y reducir las tensiones para preservar la estabilidad regional».

La llamada se dio en un momento de escalada de presión de Washington sobre el Gobierno de Maduro.

La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano.

Por su parte, el Gobierno venezolano señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, «pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval» con el objetivo de «robarse las riquezas» del país suramericano.

En un comunicado, la Administración de Maduro dijo que Trump viola «el derecho internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad» con la que también tildó de «amenaza temeraria y grave». EFE

jta/jco/ajs