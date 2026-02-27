Guterres sigue con preocupación los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán

2 minutos

Redacción Internacional, 27 feb (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, sigue con preocupación los enfrentamientos entre Afganistán y Pakistán según señaló su portavoz Stéphane Dujarric este jueves.

En una nota a la prensa, Dujarric afirmó que el secretario general insta a las partes a cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y a garantizar la protección de los civiles.

«Elogiando los esfuerzos de mediación realizados por varios Estados miembros en los últimos meses, el secretario general insta a las partes a continuar buscando resolver cualquier diferencia por la vía diplomática», dijo Dujarric.

Estas declaraciones se dan en el marco de un incremento de las hostilidades entre Afganistán y Pakistán, que acusa a Kabul de amparar a terroristas en territorio afgano, y que se intensificó tras un bombardeo paquistaní en la provincia de Nangarhar que causó 17 muertos, entre ellos 11 niños, según declararon autoridades afganas.

El ministro de Exteriores de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, denunció ante la ONU que los ataques de Pakistán en suelo afgano tuvieron como único «objetivo a la población civil».

El Gobierno talibán aseguró este viernes haber matado al menos 75 soldados paquistaníes y herido a 84 en operaciones aéreas lanzadas por sus fuerzas desde la pasada noche.

En respuesta el gobierno de Pakistán aseguró haber bombardeado la capital afgana en la madrugada de este viernes en medio de una «guerra abierta», la escalada más grave entre ambos países desde el regreso de los talibanes al poder. EFE

ms/jlp